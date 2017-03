Hamsterhuren: gulden middenweg tussen huren en kopen?

Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans denkt niet dat hamsterhuren een grote impact zal hebben op het aanbod op de Vlaamse woningmarkt. De huurovereenkomst met een verkoopbelofte zal door bouwfirma’s pas overwogen worden als woningen niet meteen verkocht worden. Geïnteresseerden moet wel oppassen. Er is geen wettelijk kader dus lopen huurders een financieel risico.

In Sint-Truiden lanceert een bouwbedrijf een nieuwe manier van huren, namelijk hamsterhuren. Het idee is dat er een woning gehuurd wordt via de vastgoedontwikkelaar, met de optie om diezelfde woning later aan te kopen. De betaalde huur kan na maximum vijf jaar in mindering worden gebracht op de aankoopprijs. “Het moet gezegd worden dat het hamsterhuren enerzijds een vernieuwend initiatief is. Anderzijds hebben tal van experten de voorbije periode een paar kanttekeningen gemaakt bij dat nieuwe huren”, zegt An Moerenhout (Groen). Dat gaat over onduidelijkheid over toekomstige interestvoeten, niet-transparante en te hoge huurprijs, en het biedt geen garantie voor de huurder dat die na enige tijd een woonlening kan afsluiten om die woning te kopen.





Volgens anderen biedt het hamsterhuren enorme voordelen voor bepaalde doelgroepen. “Singles hebben het moeilijk om een betaalbare woning aan te kopen”, zegt Gwenny De Vroe (Open Vld). Hamsterhuren zou volgens haar een oplossing kunnen bieden voor deze doelgroep. Een ander groot voordeel is dat het gaat om nieuwbouwwoningen die voldoen aan strengere energie- en isolatienormen. Hierdoor zullen de mensen kunnen besparen op hun energiefactuur. “Eigenlijk huur je een woning, maar krijg je de mogelijkheid om gedurende tien jaar die woning aan te kopen en je kunt vijf jaar huur in mindering brengen. Ik denk dus dat we zulke initiatieven alleen maar kunnen toejuichen”, aldus De Vroe.

Actua-Commissie, vrijdag 3 februari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.