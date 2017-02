Groen wil meer aandacht voor armoede

Elke Sleurs heeft tijdens haar ambt als staatssecretaris voor armoedebestrijding te weinig gedaan voor de 1,6 miljoen armen in België. Dat zegt Kristof Calvo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Nu Sleurs vertrekt om zich volledig op haar politieke rol in Gent te richten, wil Calvo dat premier Michel goed nadenkt over wie de vrijgekomen post zal invullen, als die überhaupt al ingevuld wordt.





Actua-Parlement, donderdag 23 februari 2017 om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.