Giftige onkruidverdelgers uit de rekken

De veelbesproken onkruidverdelger Roundup met het vermoedelijk giftige bestanddeel glyfosaat zal binnenkort niet meer in de rekken te vinden zijn. Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege pleitte afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement reeds voor een verbod en ook federaal Minister van Landbouw Willy Borsus liet tijdens het vragenuurtje in de Kamer weten dat hij het gebruik voor particulieren wil verbieden.





Actua-Parlement, donderdag 27 april van 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.