Gezondheidscoaches voor kmo’s

De Vlaamse regering trekt bijna 3 miljoen euro uit voor gezondheidscoaches voor bedrijven en kmo’s. Die moeten zorgen dat werknemers ook tijdens de werkuren genoeg bewegen en gezond eten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen aangekondigd op de gezondheidsconferentie in Gent. Freya Saeys (Open VLD) en Grete Remen (N-VA) vragen zich in het Vlaams Parlement af wat de taken zullen zijn van die coaches.

De Vlaamse overheid gaat coaches financieren die bedrijven en hun werknemers stimuleren om meer aan gezondheid te denken op het werk. Wie op doktersvoorschrift meer moet bewegen zal daarvoor ook voortaan kunnen rekenen om financiering door de Vlaamse regering. “Het gaat over voeding, bewegen, alcohol, roken, enz. … Wordt de mogelijkheid van fietsen maximaal benut? Hoe ga je om met het eetgedrag? Wordt de voeding aangepast in de cafetaria? Heb je de kans om meer te bewegen op het werk? Dat zijn slechts een paar mogelijke onderwerpen van de gezondheidscoaches”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).





Sporten hoeft niet noodzakelijk, maar bewegen des te meer. Zeker voor oudere mensen met chronische kwalen, zoals diabetici of hartpatiënten. De huisarts zal naast medicatie en kiné, ook sessies bij een bewegingscoach kunnen voorschrijven. Die coach stelt dan samen met de deelnemer een beweegplan op maat op. De gezondheidscoach is één van de concrete acties van de Vlaamse regering die in december werden voorgesteld op de Gezondheidsconferentie in Gent.

