Gevolgen uitbreiding Kanaalplan

Topvrouw van de federale politie, Catherine De Bolle, roept op om het Kanaalplan uit te breiden naar het hele land. Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement vraagt Michel Doomst (CD&V) om dit plan door te trekken op Vlaams niveau. “Ik vind dit een zeer goed pleidooi”, antwoordt viceminister-president Liesbeth Homans, “Maar het blijft een federale materie”.

Na de aanslagen in Parijs kondigde minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), aan Molenbeek grondig op te kuisen. Daaruit kwam het Kanaalplan voort. Het plan voorziet een samenwerking tussen de verschillende politie- en andere diensten, met als doel het gewelddadig extremisme en terrorisme bloot te leggen. In negen Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten werd het plan reeds ingevoerd. Topvrouw van de federale politie, Catherine De Bolle, roept nu op om het plan door te trekken naar het hele land.





“Lokaal maken we ons zorgen over de veiligheid”, zegt Michel Doomst tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Het verder uitrollen hiervan vereist meer middelen, middelen die er momenteel amper zijn. Viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) vindt het een zeer mooi pleidooi, maar wijst er op dat dit een federale aangelegenheid is. “Andere middelen vanuit andere overheden, zoals de provincies, zouden beter moeten aansluiten”, zegt Doomst.

