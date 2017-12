​Tijdens de opening van de nieuwe Belgische ambassade in de Democratische Republiek Congo was er niemand van de Congolese regering. Die regering verwijt België niet aan hun kant te staan tijdens de spanningen in het land. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders beklemtoont tijdens de plenaire zitting dat België geen kant kiest en de bilaterale contacten wil versterken.





Actua-Parlement, donderdag 30 november 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.