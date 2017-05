Gesjoemel met dagcontracten bij DHL

In een televisiereportage is gesjoemel aan het licht gekomen bij koerierbedrijf DHL Aviation. Zo’n 250 uitzendkrachten werden maandenlang tewerkgesteld met dagcontracten. Tijdens de plenaire zitting willen verschillende Kamerleden weten hoe Minister van Werk Kris Peeters de werknemers zal beschermen.

De Panorama-reportage die deze week te zien was legde verschillende pijnpunten bloot. Arbeiders bij het koerierbedijf DHL worden weken, soms zelfs maanden, tewerkgesteld onder dagcontracten en dat mag wettelijk niet. Dagcontracten mogen enkel in specifieke situaties, om kort bijvoorbeeld een zieke te vervangen of bij piekperiodes zoals kerst. De arbeiders durven ook niet een klacht in te dienen uit angst om hun baan te verliezen. “Mensonterende toestanden in België, anno 2017, bij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, zegt Evita Willaert (Groen-Ecolo).





DHL, het koerierbedrijf dat pakjes verdeelt en vervoert op de luchthaven van Zaventem, liet weten met een intern onderzoek te starten. Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) laat het hier niet bij. “Wat daar getoond werd is schokkend, en er moet gehandeld worden”, zegt minister Peeters. ‘Bovendien is dit mogelijk ook een realiteit in andere bedrijven. Ik heb gisteren al een opsporingsonderzoek laten opstarten voor DHL en voor andere bedrijven”.

