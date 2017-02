Dirk Van den Bulck is commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sinds 2005. Hij werd maandag door de leden van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart uitgenodigd en ondervraagd. De problematiek van radicalisering is ook aanwezig in de opvang van vluchtelingen. De vraag is hoe en in welke mate de diensten van Van den Bulck omgaan met geradicaliseerde vluchtelingen in België.





