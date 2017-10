Gent geeft stemrecht op 16 jaar

De stad Gent lanceert een proefproject waarbij jongeren van 16 en 17 jaar digitaal kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De stem telt echter niet, vermits er geen akkoord is in het Vlaams Parlement. Willem-Frederick Schiltz (Open Vld) vindt dat het project aangemoedigd moet worden. “Het is belangrijk dat jongeren weten wat er in de maatschappij speelt, wat politiek is”, klinkt het.





Studio Parlement, woensdag 25 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.