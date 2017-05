Geen bouwvergunning zonder een internetaansluiting

Wie een huis wil bouwen of verbouwen moet zorgen voor een internetverbinding. De Vlaamse regering heeft beslist dat binnenkort bouwvergunningen enkel nog zullen afgeleverd worden als er in de geplande woningen internet voorzien is. Tijdens het wekelijks vragenuurtje vroegen verschillende Vlaams Parlementsleden wanneer en hoe dit tot stand zal komen.

Wie gaat bouwen of renoveren moet al een waslijst aan regels volgen en daar komt er nu nog één bij. De Vlaamse regering maakt een internetverbinding verplicht. Zonder krijg je geen bouwvergunning. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt”, zegt bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). Daarmee voldoet de minister aan de eis van Europa, want toegang tot internet is volgens Europa een basisrecht.





Een op de vijf huishoudens in Vlaanderen heeft geen internet. Volgens experts zal de regelgeving daar niet veel verandering in brengen vermits het van toepassing is op nieuwbouw of panden die gerenoveerd worden. “Wij willen dat alle toekomstige panden internetklaar zijn”, zegt de minister. “Als je dat zou doortrekken naar alle bestaande woningen dan jaag je de mensen op extra kosten. Dat is niet de bedoeling”.

Studio Parlement, woensdag 3 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.