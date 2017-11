Gedwongen opnames in psychiatrie blijven stijgen

Het aantal gedwongen opnames van psychiatrische patiënten in een gesloten instelling in Vlaanderen blijft toenemen. Op tien jaar tijd is het aantal opnames met 37 procent gestegen. Dat blijkt uit het jongste rapport van de Vlaamse zorginspectie. In het Vlaams Parlement vraagt men zich af hoe minister van Welzijn Jo Vandeurzen die trend wil breken.

Elke dag worden er bijna tien Vlamingen verplicht opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling. Dat is ruim weg een derde meer dan tien jaar geleden. Zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. “Van de tien gedwongen opnames per dag gaan er negen via de spoedprocedure. Wat in het leven is geroepen als de uitzondering, is intussen standaard geworden”, zegt Vera Jans (CD&V). Een gedwongen opname is een beschermingsmaatregel voor mensen met een psychische aandoening. Dit wanneer ze een acuut gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, en er geen alternatief meer mogelijk is. “Een gedwongen opname is niet niks, en daarom zijn er ook drie belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Er moet een ernstige en vastgestelde psychiatrische stoornis zijn, de persoon moet een gevaar zijn voor zichzelf of de samenleving, en alle andere mogelijkheden moeten uitgeput zijn”, aldus Jans.





Er zijn ook aanzienlijke verschillen per provincie. In Limburg zijn er beduidend meer gedwongen opnames dan in andere provincies. En dat komt door de verschillen in procedure. In Limburg laat de rechter zich adviseren door huisartsen, in andere provincies meestal door de psychiater op de spoeddienst. “Er zijn niet alleen de regionale verschillen, maar ook heel wat spoedprocedures die naderhand niet worden bevestigd door de vrederechter. Ook dat aantal stijgt. Ik heb ook gewezen op de verschillen tussen het aantal opgestarte procedures op weekdagen in vergelijking met weekenddagen. Er is dus nog marge om van die gedwongen opnames een uitzondering te maken. Het is ook belangrijk dat daar vanuit Vlaanderen vanuit de bevoegdheid van het toezicht misschien actiever kan worden op ingezet”, zegt Björn Anseeuw (N-VA).

