Gebrek aan transparantie inzake vergoedingen bij intercommunales

Björn Rzoska (Groen) heeft afgelopen week tijdens de commissie algemeen beleid van het Vlaams Parlement een volledig overzicht van de Vlaamse autonome structuren gevraagd aan minister-president Geert Bourgeois. Hoewel er de laatste weken al heel wat commotie is geweest rond transparantie en vergoedingen binnen verschillende raden van bestuur zijn er volgens de fractieleider van Groen nog steeds te veel structuren die de spelregels niet volgen.

Na de schandalen met Publipart en Publifin besloot de Vlaamse regering de intergemeentelijke samenwerkingsconstructies in kaart te brengen. Van 194 bevraagde intercommunales vulden 173 de infofiche in. Grotere energie-instellingen zoals Elia, Fluxys en Publigas vulden de fiche niet in. Groen verwijt deze Vlaamse Regering dat ze de excessen bij de intercommunales beteugelt. “De minister-president ging alle politieke benoemingen en vergoedingen ten gronde aan te pakken. Met N-VA ging het allemaal anders zijn. Maar vandaag verdedigt Bourgeois het huidige systeem”, zegt Vlaams Groen-fractieleider Björn Rzoska.





Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt die beschuldiging meer dan een brug te ver: “Wij hebben deze legislatuur net een heel aantal exuberante vergoedingen drastisch verminderd. Vergoedingen die evengoed betaald werden in de tijd dat Groen nog in de Vlaamse Regering zat”. De minister-president vindt de kritiek van Groen dan ook verrassend. Volgens hem heeft Groen zelf gezegd dat de vergoedingen in veel van die agentschappen eerder bescheiden zijn. “Met terechte kritiek kan ik leven”, besluit Bourgeois. “Maar de loze beschuldigingen en ongefundeerde verdachtmakingen van Groen voeden enkel de antipolitiek. En daar zal ik mij steeds hevig tegen verzetten.”

