Te veel frisdrank op Vlaamse scholen

In 66 procent van de Vlaamse scholen werd in 2015 nog frisdrank aangeboden. Dat is te veel volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega Jo Vandeurzen bevoegd voor Welzijn. Zeker als je weet dat zestien procent van de Vlaamse jongeren overgewicht heeft. Bert Moyaers van SP.a vraagt zich af welke concrete maatregelen de Vlaamse regering zal nemen om die cijfers te doen dalen.

