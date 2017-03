Frans tijdens de gemeenteraad in Linkebeek

Tijdens de gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek is maandagavond, net als vorige keer, Frans gesproken zonder dat de voorzitter van de gemeenteraad ingreep. Het was Dominique Schwarts van de Franstalige meerderheidsfractie LB die in het Frans een vraag stelde over de inrichting van een rommelmarkt. Federaal parlementslid Hendrik Vuye vindt dit onaanvaardbaar en vraagt aan minister Jambon om in te grijpen.





