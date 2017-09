Frankrijk wil sterker Europa

De Franse president Emmanuel Macron wil vooruit met Europa. Dat zei hij dinsdag in een toespraak aan de prestigieuze Sorbonne-universiteit in Parijs. En dit terwijl eurosceptici in Duitsland veld winnen. Maar hoe ver reiken de ambities van onze regering voor Europa? Kamerlid Patrick Dewael vraagt het aan minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

De Franse president Emmanuel Macron heeft een uitgebreid plan opgesteld om de Europese Unie te relanceren. Hij roept daarbij op tot een ​​grotere harmonisatie op belangrijke beleidsterreinen. Hij sprak in zijn toespraak over onder andere een pan-Europees asielbureau, om zo de procedures voor de opvang van vluchtelingen in de verschillende landen te versnellen en op elkaar af te stemmen. Kamerlid Patrick Dewael (Open Vld) herkent veel liberale voorstellen en vroeg minister van Buitenlandse Zaken , Didier Reynders (MR), om samen met de Frans-Duitse as dringend werk te maken van een eengemaakt Europees asiel- en migratiebeleid.





“Hij is ambitieus en heeft de wil om écht vooruit te gaan met de EU. Zijn bevlogen toespraak bevatte veel ideeën waar mijn partij al lang voor pleit: een sterke Europese defensie, verregaande samenwerkingen op het gebied van inlichtingen, transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement, en last but not least: een eengemaakt Europees asiel- en migratiebeleid in combinatie met een sterke grens- en kustwacht”, stelt Dewael. Minister Reynders reageerde alvast enthousiast op de plannen van Macron. “Met de zes stichtende EU-landen hebben we na het Brexit-referendum al overlegd om de EU een doorstart te geven met concrete hervormingen. Een echt migratie- en asielbeleid moet daar zeker deel van uitmaken”, aldus Reynders.

