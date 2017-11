Filip Dewinter wil een islamobservatorium

Het was Antwerps schepen Fons Duchateau die woensdag de toestemming introk voor een twaalfdelige lessenreeks over de islamitische profeet Mohammed. Die zou de salafistische prediker Ali Houri houden in centrum Den Tir, eigendom van de stad Antwerpen. Filip Dewinter vindt dit vijgen na Pasen en wil dringend werk make van een ‘Islamobservatorium’. Dat zou bestaan uit zowel mensen van de politie, de staatsveiligheid als de regeringen en lokale besturen. Daarmee wil Dewinter de voortschrijdende islamisering eerst detecteren en vervolgens een halt toeroepen.





Actua-Parlement, donderdag 23 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.