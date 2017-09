Een fietsvergoeding voor snelle elektrische fiets

Snelle elektrische fietsen, de zogenaamde speed pedelecs, hebben recht op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Dat werd in mei door de ministerraad beslist. Dat zegt Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts in het Vlaams parlement na een vraag hierover van parlementslid Björn Rzoska.

Al jarenlang is de elektrische fiets in opmars. Uit de Grote Fietsenenquête van Antwerpen blijkt dat maar liefst 25 procent van de deelnemers elektrisch fietst. Momenteel zijn er twee soorten elektrische fietsen: de klassieke en de speed pedelecs. De klassieke elektrische fietsen halen een snelheid tot 25 km per uur. De snelle elektrische fietsen, de zogenaamde speed pedelecs, halen snelheden tot 45 kilometer per uur. Door een wijziging in de wegcode vallen die snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Hierdoor kon er geen gebruik gemaakt worden van de belastingvoordelen die gelden voor fietsers. “Sommige mensen geraakten een beetje ontmoedigd door het feit dat er geen fiscale optimalisatie was. Hierdoor haakten veel gebruikers van de speed pedelecs af. Een jammere zaak”, zei Björn Rzoska (Groen).





Maar onlangs besliste de ministerraad dat snelle elektrische fietsen voortaan fiscaal gelijkgesteld met gewone fietsen. “Bedrijfsfietsen worden momenteel beschouwd als een sociaal voordeel, waar de genieter dus geen voordeel van alle aard op hoeft te betalen. Dat wordt uitgebreid, zodat ook de speedpedelecs daaronder komen te vallen. De werkgevers kunnen genieten van een fiscale aftrek van 120 procent op bedrijfsfietsen en alle toebehoren”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer dus uitgebreid naar de gebruikers van alle types elektrische fietsen.

