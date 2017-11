Fietsbereikbaarheid in Antwerpen

“​De fietsers in Antwerpen zijn niet tevreden met de huidige staat van de wegen in hun stad”.​ Dat zegt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). Tijdens de commissie Mobiliteit haalt hij verschillende concrete voorbeelden aan. Hij vraagt zich af wat minister Ben Weyts zal doen om de Antwerpse fietsers gerust te stellen.

Het hoge aantal verkeersslachtoffers in Antwerpen dit jaar, zorgde voor een stevig debat over verkeersveiligheid. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft daaropvolgend het actieplan ‘Vrij en Slim, veilig naar en in Antwerpen‘ opgesteld. Met tien concrete maatregelen willen ze de verkeersveiligheid in Antwerpen verbeteren. Zo zou er onder andere geïnvesteerd worden in veiligere fietspaden. “Iedereen was heel lovend over de aangekondigde fietsinvesteringen. Ze werden overal luid toegejuicht, maar in tussentijd blijven veel fietsers met hun handen in het haar zitten. Ze bekijken de uitvoering van de werken met lede ogen omdat de investeringen geen veiligere of meer comfortabele route creëren”, zegt Orry Van de Wauwer (CD&V). “De alternatieven die worden gepromoot, worden door fietsend Antwerpen niet altijd als voldoende bevonden”.





Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), reageert verbaasd. Volgens hem zijn de fietsinvesteringen die gepland worden in Antwerpen redelijk indrukwekkend. “Er is bijvoorbeeld het project Turnhoutsepoort, waarbij door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een volledig nieuw fietspad wordt aangelegd, en dat ongelijkvloers kruist met de op- en afrit van de snelweg. Daarnaast voorziet de Vlaamse Waterweg in een vernieuwing van de Theunisbrug, waarbij in een apart brugdek wordt voorzien voor fietsers en voetgangers. Dit zijn enkele voorbeelden om aan te tonen dat we maatregelen nemen heel specifiek naar fietsers toe”, zegt Ben Weyts. “Of de aanpak in Antwerpen tot dusver ook effectief geleid heeft tot een verhoogd fietsgebruik? De indruk is alleszins van wel, maar voor exacte cijfers moet u naar de stad Antwerpen gaan”.

