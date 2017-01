Het favoriete gedicht van Katia Segers

Het is een jaarlijkse traditie geworden: tijdens de week van de Poëzie tonen ministers en parlementsleden in het Vlaams Parlement zich van hun meest lyrische kant. In de commissies krijgen de ministers en parlementsleden de kans om het parlement een stuk poëtischer te laten klinken. Zo speelt het Vlaams Parlement al jaren in op de Poëzieweek en Gedichtendag. Actua TV nodigt Katia Segers uit om haar favoriete gedicht voor te dragen.





Actua-Poëzie, zaterdag 28 januari 2017 om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.