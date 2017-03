We gaan kwetsbare bossen beter beschermen. Dat is een belofte die deze en ook de vorige Vlaamse regering heeft gedaan. En beloftes maken schuld, vindt Elisabeth Meuleman van Groen. Meer dan 12.000 hectare bossen wacht op extra bescherming maar die komt er voorlopig niet. Er moet eerst nog een openbaar onderzoek komen. En daar kunnen we niet op wachten, zegt Meuleman.





Actua-Parlement, zondag 19 maart vanaf 18u35 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.