Examencommissie steeds populairder

Steeds meer jongeren proberen een diploma secundair onderwijs te behalen via de examencommissie. En de slaagkansen stijgen ook. Dat blijkt uit cijfers van Het Laatste Nieuws. Tijdens de commissie onderwijs vragen enkele parlementsleden zich af hoe bevoegd minister van Onderwijs Hilde Crevits de cijfers interpreteert.

De centrale Examencommissie, de vroegere middenjury, biedt jongeren de mogelijkheid aan om op hun eigen tempo alsnog een diploma secundair onderwijs te halen. In 2016 waren er 5371 ingeschreven kandidaten, een stijging van maar liefst 68 procent in vergelijking met 2013. De slaagcijfers stijgen slechts met 6 procent. “Onderzoek toont echter aan dat het vooral gaat om jongeren die schoolmoe zijn, met persoonlijke problemen worstelen, een C-attest kregen of herhaalde zittenblijvers. Wij vrezen dat de sterke stijging moet worden begrepen als een zoveelste alarmbel. Er zijn structurele problemen in ons huidige schoolsysteem waardoor jongeren afhaken”, zegt Caroline Gennez (sp.a).





Een van de elementen die deze stijging helpt verklaren, is het feit dat de examencommissie haar vakfiches heeft herwerkt, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Hierdoor is het voor kandidaten duidelijker welke leerstof ze moeten beheersen, hoe het examen zal verlopen en welke leermiddelen ze hiervoor kunnen gebruiken. Er is meer transparantie en duidelijkheid over de te volgen weg”. Wie zich inschrijft voor de examens van de Commissie, schrijft zich vooral in voor de derde graad BSO. De grootste groep deelnemers komt uit de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Limburg, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en West-Vlaanderen.

Actua-Commissie (herhaling), maandag 21 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.