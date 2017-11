Europa geeft Belgische begroting een onvoldoende

De Europese Commissie heeft de federale begroting voor 2018 grondig bestudeerd, en concludeert dat België onvoldoende maatregelen neemt om het begrotingstekort weg te werken en de overheidsschuld te doen dalen. Het is al de tweede keer op rij dat ons land een onvoldoende krijgt van Europa. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer krijgt premier Charles Michel een hele reeks vragen over de opmerkingen van de Europese Commissie.

De federale regering krijgt een onvoldoende van de Europese Commissie voor de begroting die ze heeft opgesteld voor volgend jaar. De commissie heeft die ontwerpbegroting gecontroleerd en is tevreden dat het overheidstekort verder daalt. Maar volgens de commissie is dit enkel te danken aan de lage rente, doordat de regering minder intresten moet betalen. De commissie vindt dat de regering zelf te weinig inspanningen doet. Volgens minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), baseert de Europese Commissie zich nog op oude cijfers. Hij benadrukt ook dat de commissie niet onmiddellijk bijkomende maatregelen eist. “Europa vraagt ons om de begrotingscontrole in maart grondig te doen, dat zullen we ook doen”, aldus Van Overtveldt aan VRT NWS. “Europa legt de vinger op de wonde waar hij moet gelegd worden. We zullen op vlak van uitgaven wat moeten bijsturen”.





Tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer halen de oppositiepartijen hard uit naar de regering-Michel. “Het rapport van de Commissie is ronduit vernietigend. We zijn gedegradeerd tot het niveau van de Zuid-Europese landen. We zijn op het strafbankje gezegd. Dat is onder de vorige regering nooit gebeurd”, zegt Peter Vanvelthoven (sp.a). Maar premier Charles Michel blijft het Zomerakkoord verdedigen. “We zijn overtuigd dat de strategie voor meer jobs de beste sleutel voor de sanering is”, zegt Michel. “Natuurlijk nemen we alle verslagen au serieux en bekijken we ze om relevante opmerkingen te nemen. Maar de oppositie zou ook eens moeten nadenken. Een jaar geleden hadden we ongeveer dezelfde reactie van de oppositie. Enkele maanden later was een begrotingsaanpassing niet noodzakelijk omdat de cijfers beter uitvielen”.

