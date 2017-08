Erkenning mogelijk voor zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek

Zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek is een zwembad aangepast aan mensen met een hersenbeschadiging door een tekort aan zuurstof bij de geboorte. Het zwembad heeft geen erkenning en doet net als andere organisaties beroep op Gesco-statuten. Deze statuten vallen weg waardoor dergelijke organisaties zullen uitdoven zonder erkenning. Toch is de kans om een erkenning te bekomen reëel. Dat zegt Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen na vragen in de commissie.

Doordat het systeem van gesubsidieerde contractuelen, nl. het gescostatuut, wordt afgebouwd vrezen verschillende zorginstellingen dat ze de deuren moeten sluiten. Zoals bijvoorbeeld het zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek. Dat krijgt momenteel zo een 300 mensen in de week met een handicap over de vloer. “Het is een zwembad voor kinderen en volwassenen die lijden aan hersenbeschadiging die ontstaan is voor, tijdens of kort na de geboorte. Het zwembadcomplex is geschikt voor dit specifieke doelpubliek. De temperatuur van het water is aangepast, er is een speciale lift enzovoort. Het Dolfijntje kan daarom voor fysieke en mentale verlichting zorgen. Het is een waardevol en vrijwel uniek project, er zijn geen twaalf andere dergelijke projecten in Vlaanderen”, zegt Elke Van den Brandt (Groen).





Ludo Deferme richtte 20 jaar geleden het zwembad ‘t Dolfijntje op voor zijn dochter Els. Het geld en alle materiaal kwam er door geldinzamelingen. De mensen die er werken werden er afgelopen jaar betaald via subsidies. Vanaf nu worden de instellingen niet meer gesubsidieerd, maar krijgt elke zorgbehoevende een persoonlijk budget en dit krijgt veel kritiek. “Het is opvallend hoe op korte termijn vernieuwende kleinschalige initiatieven het slachtoffer dreigen te worden van het gevoerde beleid. Ik hoop dat de minister snel met oplossingen komt”, zegt Bart Van Malderen (sp.a). Ondertussen bracht Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), hoopvol nieuw. Hij beloofde om de DAC-statuten (Derde Arbeidscircuit) om te zetten naar het reguliere circuit. Op korte termijn wil hij dit op een andere plaats in de begroting inschrijven.

