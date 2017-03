Erkenning mogelijk voor zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek

Zwembad ’t Dolfijntje in Willebroek is een zwembad aangepast aan mensen met een hersenbeschadiging door een tekort aan zuurstof bij de geboorte. Het zwembad heeft geen erkenning en doet net als andere organisaties beroep op Gesco-statuten. Deze statuten vallen weg waardoor dergelijke organisaties zullen uitdoven zonder erkenning. Toch is de kans om een erkenning te bekomen reĆ«el. Dat zegt Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen na vragen in de commissie.





