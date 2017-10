De erkenning van Diyanet-moskeeën

Minister Liesbeth Homans startte in april de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. De minister zou ook adviezen inwinnen bij de Moslimexecutieve, de gemeente Beringen en de Limburgse provincieraad. De antwoorden van de andere Diyanet-moskeeën in Vlaanderen op de soortgelijke vraag naar inlichtingen liepen gelijk, en daarom zou de minister eveneens adviezen inwinnen bij de lokale besturen van gemeenten waar ook Diyanet-moskeeën zijn gevestigd. In de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement geeft minister Homans een stand van zaken.





