Erkenning buitenlandse diploma’s verpleegkundigen

Mensen die uit het buitenland komen met een diploma verpleegkunde uit hun thuisland krijgen nog steeds geen erkenning in Vlaanderen. Elke Van den Brandt (Groen) vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen waarom de erkenning voor buitenlandse diploma’s voor verpleegkundigen op zich laat wachten.

Door de stijging van het aantal vluchtelingen en asielzoekers in ons land is ook het aantal aanvragen voor diploma-erkenningen gestegen. “Vroeger was het erkennen van een buitenlands diploma verpleegkunde volledig een federale materie. Maar door de staatshervorming zijn er een aantal bevoegdheden naar de deelstaten overgedragen”, zegt Elke Van den Brandt (Groen). Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Om dit te bemachtigen moet er een dossier ingediend worden bij NARIC, de dienst die in Vlaanderen de waarde van buitenlandse diploma’s onderzoekt.





Momenteel zitten er 37 dossiers van buitenlandse verpleegkundigen vast. “37 is geen monstercijfer, maar momenteel hebben we een tekort aan verpleegkundigen”, zegt Elke Van den Brandt. Ze vraagt zich dan ook af waarom de erkenning zo lang duurt. Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), wijst met de vinger naar de federale regering. “De federale regering doet beroep op het advies van de erkenningscommissie. Wij hebben vernomen dat deze nieuwe commissie nog niet is opgericht”, zegt de minister, “Zolang deze commissie niet is opgericht kunnen er geen buitenlandse diploma’s van verpleegkundigen worden erkend”.

Actua-Commissie (herhaling), maandag 11 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.