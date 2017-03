Erdogan opnieuw onder vuur

Net als vorige week waren er ook tijdens het recentste vragenuurtje heel wat vragen over Turkije. Zo vindt Vincent Van Peteghem van CD&V de uitspraken van Turks president Erdogan over West-Europa onaanvaardbaar. Barbara Pas van Vlaams Belang heeft dan weer kritiek op de deal met Turkije over de aanpak van vluchtelingen. Beide parlementsleden vragen om uitleg bij premier Charles Michel.





Actua-Parlement, donderdag 23 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.