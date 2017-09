‘Er waren meer files in 2016’

Er komen steeds meer en langere files. Dat staat in de filebarometer van Touring Mobilis. Daarom wil Joris Vandenbroucke (sp.a) weten welke perspectieven minister van Mobiliteit, Ben Weyts, ziet om over te schakelen naar duurzamer transport. Ondanks de stijgende files vraagt Marino Keulen (Open Vld) zich af hoe het komt dat er minder vrachtwagens op de Vlaamse snelwegen rijden.

Uit de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de files ook in 2016 zijn toegenomen. De gemiddelde filelengte op een werkdag kwam uit om 141 km, tegenover 136 km in 2015. De filezwaarte, waarin ook de duurtijd van de files in acht genomen wordt, blijkt in 2016 een recordjaar te kennen. “We kennen vandaag een filezwaarte die het dubbele bedraagt van die in 2011. Volgens de prognoses van het Planbureau zal dat niet afnemen. Integendeel men verwacht daar nog een serieuze stijging”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De minister zegt dat er alvast voor de periode 2017 tot 2019 een budgettaire massa van 5,8 miljard euro voorzien wordt. Dit voor zowel de wegeninfrastructuur als alternatieven voor de weg en voor de wagen.





Opvallend is dat het Vlaams Verkeerscentrum stelt dat sinds april 2016 de toename van het vrachtverkeer is gestagneerd. Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens is hun aandeel status quo gebleven tot lichtjes gedaald op de autosnelwegen. Enkel op zaterdagen is het vrachtverkeer op de autosnelwegen toegenomen. Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vraagt zich af of er één bepaalde factor de stagnatie heeft veroorzaakt, zoals de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Antwerpen

“In het rapport wordt ook ingezoomd op de regio Antwerpen en meer bepaald op de avondfiles”, zegt Joris Vandenbroucke (s.pa). Terwijl de filelengte en filezwaarte in de regio Brussel vorig jaar vrijwel stabiel is gebleven, is het in de regio Antwerpen stevig toegenomen. Het recente Oosterweelakkoord moet een uitweg bieden uit de Antwerpse verkeersimpasse. “De enige manier om onze mobiliteit weer vlot te trekken, is de dominantie van onze automobiliteit af te bouwen en die om te zetten in alternatieven. Enerzijds door een aantal verplaatsingen op zich te verminderen, maar ook door de wijze waarop we dat doen”, zegt Vandenbroucke. Toch hoopt hij dat de reeds gemaakte investeringen hun vruchten zullen afwerpen.

Actua-Commissie (herhaling), vrijdag 30 augustus vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.