Het omstreden slachthuis in Tielt opende terug zijn deuren. Volgens minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, gebeurde dit onder strenge voorwaarden. Tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement vraagt Bart Caron (Groen) of dit niet kan doorgetrokken worden naar alle slachthuizen.

Nadat dierenactivisten ‘Animal Rights’ eind maart schokkende wantoestanden in het slachthuis in Tielt hadden blootgelegd, besloot minister Ben Weyts (N-VA) het slachthuis tijdelijk te sluiten. Samen met de federatie nam de minister maatregelen die zulke praktijken onmogelijk moeten maken. Zo komt er onder meer extra cameratoezicht op de belangrijkste plaatsen in het slachthuis. Voor Vlaams Parlementslid, Bart Caron (Groen), is dit niet genoeg.





“Een slachthuis moet te allen tijde de juiste houding aannemen en niet alleen bij een aangekondigd bezoek”, zegt Caron. De regering moet volgens hem niet enkel maatregelen nemen bij het slachten, maar ook bij de voorafgaande fases. “Er moet een beleid uitgewerkt worden van a tot z, van geboorte tot slachthuis. Dierenwelzijn moet verbeteren”, aldus Caron. Verder kondigde de minister wel al aan dat voor eind 2017 alle slachthuizen doorgelicht moeten zijn door een onafhankelijke externe partner.

