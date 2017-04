Er komt geen nationaal alcoholplan

Een op tien volwassenen heeft een alcoholprobleem. Maar door de versnippering van de bevoegdheden komt er voorlopig geen nationaal alcoholplan. Daarvoor is een akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten nodig. Verschillende parlementsleden vragen Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), wat de impact is van het mislukken van het nationaal alcoholplan op het Vlaams alcoholbeleid.

Er is voorlopig nog geen akkoord over een nationaal alcoholplan. Een plan om alcoholmisbruik tegen te gaan. De bevoegde federale en de regionale ministers geraakten er in oktober 2016 er maar niet over eens. Ook binnen de regeringspartijen is er onenigheid. Vooral het verbod op de verkoop van alcohol in tankstations en nachtwinkels is voor sommigen een brug te ver. “Het is weer een weinig fraai plaatje dat mensen van politiek krijgen. We stellen vast dat er een probleem is en we hebben nood aan een alcoholplan. Alle regeringen zetten zich samen en er komt er geen”, zegt Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen).





‘Wij hebben een alcoholprobleem en krijgen het niet onder controle’, stelt Björn Anseeuw (N-VA). Alcohol consumptie is wel degelijk een probleem in onze samenleving. Uit de cijfers blijkt dat alcoholverslaving onze maatschappij twee miljard euro per jaar kost. “Als we dan vaststellen dat een aantal mensen zich te gemakkelijk aan hun verantwoordelijkheid onttrekken, zijn homogene bevoegdheidspakketten – die geen doel op zich zijn voor ons – wel een verdomd efficiënt middel om voor echte oplossingen te zorgen voor al die mensen met een verslavingsproblematiek, maar ook voor hun echtgenoten, voor hun partners, voor hun kinderen, voor hun familie en voor hun omgeving”, aldus Anseeuw.

