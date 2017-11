Energieministers maken werk van groene taxshift

Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein wil samen met de andere drie energieministers in ons land werk maken van een groene taxshift. Concreet houdt dat in, minder belastingen op elektriciteit en meer op fossiele brandstoffen. Dat lazen we afgelopen weken in de kranten. Tijdens de plenaire vergadering vraagt Andries Gryffroy (Grief-rwa) van N-VA zich af wat de exacte plannen zijn.





