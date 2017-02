Energieminister Tommelein wil nieuwe digitale meters

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein van Open VLD wil in 2019 starten met het plaatsen van nieuwe digitale elektriciteitsmeters. De oude meters worden niet meer geproduceerd en moeten in iedere woning vervangen worden. Dat antwoordde minister Tommelein op een vraag van Robrecht Bothuyne van CD&V in de commissie Energie. De oppositie vreest dat de kosten voor de meters een prijsstijging tot gevolg zal hebben.





