Elfjarig meisje opgenomen in volwassen psychiatrie

Een elfjarig meisje is opgenomen in de volwassen psychiatrie. Dat is tegen alle regels in aangezien het verboden is om kinderen jonger dan vijftien jaar in de psychiatrie onder te brengen bij volwassenen. Een psychiater oordeelde dat een gedwongen opname noodzakelijk was ondanks het gebrek aan plaats in de kinderpsychiatrie. Een onaanvaardbare beslissing vindt Karin Jiroflée (sp.a).





