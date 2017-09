Effecten van Leiewerken op steden en gemeenten

Het Seine-Scheldeproject wil de vaarroute tussen beide rivieren verbeteren. Hiervoor moet de Leie op veel plaatsen aangepast worden met onder andere nieuwe bruggen. Deze werken hebben een grote impact op de steden en gemeenten aan de Leie. Bart Caron (Groen) woont in Kortrijk en heeft na tien jaar werken in zijn stad heel wat vragen voor bevoegd minister Ben Weyts.

De Leiewerken in het kader van het Seine-Scheldeproject brengen enorme mogelijkheden voor de scheepvaart en voor natuurherstel. Maar de zware transformatie zorgden ook voor ongewenste neveneffecten. “In Kortrijk, mijn stad, zien we vandaag al uitdrukkelijk de gevolgen. We raken langzaam maar zeker af van het jarenlange geploeter door de modder en de vele wegomleggingen,” zegt Bart Caron (Groen).





In Kortrijk beginnen de mensen de voordelen van een rivier door de stad te zien. Water is aantrekkelijk voor een stad, niet alleen om te leven maar ook voor economische en industriële ontwikkelingen, en voor woningbouw. “De eventuele return die op die manier gegenereerd wordt vergroot onze financiële slagkracht. Het zorgt ervoor dat we meer kunnen investeren, niet alleen in betrokken projecten, maar ook veel ruimer in de rest van Vlaanderen”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

