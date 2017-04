Eeuwenoude lindebomen gekapt in de Ooidonkdreef in Deinze

De eeuwenoude lindebomen in de Ooidonkdreef in Deinze zijn dan toch gekapt. “Tijdens rioleringswerken van Aquafin werden de wortels geraakt en waren de bomen onstabiel.” Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in de commissie Onroerend Erfgoed. Bourgeois beklemtoont wel dat er nieuwe lindebomen zullen geplant worden.

De linden in de Ooidonkdreef in Deinze zijn gekapt, omdat er nieuwe riolering in de straat komt. Tal van bewoners hebben zich gedurende twaalf jaar verzet tegen de rioolplannen, maar tevergeefs. “Het is een verloedering, een stukje geschiedenis die wordt kapotgemaakt”, zegt een buurtbewoner. Vorige maand stonden nog 16 bomen overeind, maar net voor het paasreces werd beslist van alle bomen te verwijderen





“Deze bomen hebben niet alleen een natuurkundige en ruimtelijke waarde, maar ook een esthetische en historische waarde”, zegt Manuele Van Werde (N-VA), “Dreven en bomen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap. Deze dragen ook bij aan de regionale identiteit”. Tijdens de commissie in het Vlaams Parlement vraagt ze aan de minister-president of er een onroerend erfgoed beheerplan bestaat voor de Ooidonkdreef.

