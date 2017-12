Een Vlaams kweekverbod voor pelsdieren

De Amerikaanse actrice Pamela Anderson heeft een brief geschreven aan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Daarin vraagt ze hem wanneer hij zal voorstellen om de kweek van pelsdieren voor bontproductie in Vlaanderen te verbieden. Ben Weyts liet meermaals weten dat hij nog voor het einde van het jaar een voorstel zou doen. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum vraagt zich af of minister Weyts woord kan houden.





