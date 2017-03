Dure telecomprijzen in België

De telecomprijzen in België zijn bij de duurste van Europa. Volgens minister van Telecommunicatie Alexander Decroo mogen we nochtans de goede punten niet uit het oog verliezen. Zo is België bij de beste qua infrastructuur. Toch pleit hij voor meer prijsconcurrentie en wil dat consumenten meer prijzen vergelijken via onder andere Easy Switch. Dat antwoordde hij op vraag van parlementslid Roel Desseyn van CD&V





Actua-Parlement, donderdag 9 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.