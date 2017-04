Dubbele nationaliteit afschaffen

Sinds het referendum in Turkije gaan er stemmen op om buitenlanders in België niet langer de dubbele nationaliteit te geven. Carina Van Cauter van Open Vld legt enkele bedenkingen voor aan Minister van Justitie Koen Geens.

Nadat de resultaten van de het Turks-referendum bekend waren gemaakt pleitte Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit. ¾ van de Belgische Turken stemde voor meer macht voor de Turkse president. Bogaert is er niet over te spreken dat de meeste Turken in België kozen voor een autoritair regime onder Erdogan. Volgens hem leidt de dubbele nationaliteit niet tot integratie. Staatssecretaris voor Migratie, Theo Francken (N-VA), steunt het voorstel van Bogaert. Hij kaart wel aan dat de invloed van import-imams uit Turkije in de moskeeën in België een groter probleem zijn.





Niet iedereen is voorstander van Bogaert zijn voorstel. “Met een simpele algemene regel die de dubbele nationaliteit afschaft, zouden we ongewild veel mensen treffen van wie de Belgische nationaliteit niet ter discussie staat”, zegt Carina Van Cauter (Open Vld). Sowieso kan België de dubbele nationaliteit niet in zijn eentje afschaffen, dat moet Europees geregeld worden. ‘Het is bijna onmogelijk om de dubbele nationaliteit van Turkse Belgen af te pakken zonder te botsen met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel’, aldus Van Cauter.