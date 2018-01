ActuaTV kijkt terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2017 was het jaar waarbij de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië ook België bereikte en het jaar van de MeToo-beweging op Twitter. We blikken ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de zuilenzaal van het Vlaams Parlement praten we uitgebreid met politici die het afgelopen jaar zelf kleur hebben gegeven.





Dit was het jaar van Ann Brusseel, maandag 1 januari 2018 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.