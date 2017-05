Digitale omgevingsvergunning uitgesteld naar 2018

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kreeg na afloop van het debat over de afgevoerde boskaart in het Vlaams Parlement een tweede aanval te verwerken. De invoering van de digitale omgevingsvergunning, dat is de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, is nogmaals uitgesteld. Met een voorstel van decreet dat woensdag is goedgekeurd schuift de inwerkingtreding op tot 1 januari 2018. Schauvliege moest in de Koepelzaal opnieuw heel wat kritiek slikken van zowel meerderheid als oppositie over deze gang van zaken.

Sinds 23 februari 2017 zijn architecten verplicht hun bouwaanvraag in te dienen via het nieuwe digitale platform. Op deze manier zou er een einde moeten komen aan de berg papierwerk. Maar de invoering verliep niet van een leien dakje. Architecten ondervinden heel veel problemen. De toegang tot het systeem werkt niet of het platform werkt te traag. Ook zijn er foutmeldingen met gegevensverlies en het opladen van de bestanden gaat te traag. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) geraakt gefrustreerd.





“Wij lijden een groot economisch verlies door het vele tijdverlies en de verloren inspanningen. Door de laattijdige of niet-indiening van de aanvraag kunnen we onze contractuele afspraken ook niet nakomen”, zegt NAV-woordvoerder Pieter De Groote in ‘De Morgen’. “Indien de overheid er niet in slaagt om in een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij ons genoodzaakt zien een juridische procedure te starten om de geleden schade vergoed te zien”. Ondertussen werd het voorstel van decreet dat de implementatie van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018 uitstelt goedgekeurd.

Actua-Parlement, zaterdag 27 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.