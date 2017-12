De digitale bouwaanvraag blijft een lijdensweg

Met het einde van het jaar in zicht zwoegen veel architecten op de laatste digitale vergunningsaanvragen voor 2017. Dat veroorzaakt een piek in het gebruik van het digitale loket voor bouwaanvragen. En daar wringt het schoentje. Sinds vorige week melden veel architecten opnieuw onwerkbare vertragingen. He is zo erg dat de NAV, dat is het Netwerk Architecten Vlaanderen, overweegt om minister Schauvliege opnieuw in gebreke te stellen.





