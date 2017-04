Debat: Dieselgate, wat doet de overheid?

Meer dan anderhalf jaar geleden belandde Dieselgate op de straatstenen. Verontwaardiging alom, het is dan ook een sluimerend gezondheidsprobleem. Dieselgate Commissies op Europees en Federaal Vlak, vragen in Vlaamse parlementscommissies. Nog iets van gehoord? De Federale Dieselgate Commissie had in het eerste kwartaal 2016 gevraagd aan de regering om tegen eind 2016 met een actieplan te komen. Dit is er tot op heden niet…





Ondertussen is duidelijk dat alle vroegere diesels te veel uitstootten (en aan het uitstoten zijn). Zelfs 80% van de Euro6 diesels die nu verkocht worden halen de normen niet. Wat kan er nu gebeuren? Meer informatie naar de eindklant via de Ecoscore, striktere naleving van de normen en controle op de normeringsinstanties, via “remote sensing” controles op de weg, strengere Autokeuring,… telkens regelgeving voor nodig: wat doet de overheid?

We laten parlementsleden van verscheidene beleidsniveau’s met elkaar in dialoog gaan, samen met de sector: “tous ensemble”. Dit om te komen tot resultaten via versterkte samenwerking tussen alle beleidsniveau’s.

Leden van het panel , met als moderator Goele De Cort (journalist De Standaard):

• Mevr. Kathleen Van Brempt (sp.a), Voorzitter Europese Dieselgate Commissie EMIS

• Dhr. Jef Van Den Bergh (CD&V), Lid Federale Dieselgate Commissie

• Dhr. Egbert Lachaert (Open Vld), Lid Federale Dieselgate Commissie

• Dhr. Paul Van Miert (N-VA), Lid Vlaamse Commissie Mobiliteit en Voorzitter Commissie Financiën

• Mevr. Elisabeth Meuleman (Groen), Lid Vlaamse Commissie voor Leefmilieu

• Dhr. William Todts, Algemeen Directeur Transport & Environment

• Dhr. Philippe Decrock, woordvoerder TRAXIO Confederatie autohandel en -reparatie

• Dhr. Mark Pecqueur, docent en onderzoeksleider autotechnologie van Thomas More

Volg het debat live:

Verloop van de avond

19h05 “Dieselgate, et alors?” – stand van zaken 1,5 jaar na Dieselgate door Philippe Awouters, Clean Air Lovers & Lobbyists

19h20 Debat

Locatie

ING Brussel, Marnixlaan 24, 1000 Brussel

Het debat wordt opgenomen door ActuaTV. Een ruime samenvatting zal tijdens het weekend van 3 -4 juni op Actua TV worden uitgezonden.