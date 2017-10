In de kempen zijn in Dessel en Mol de eerste proefboringen van start gegaan voor geothermie. Warm water uit de aarde wordt naar boven gehaald en gebruikt om gebouwen te verwarmen. Om deze manier van verwarmen overal te kunnen uitvoeren zou men nog dieper moeten boren. Minister van Innovatie Philippe Muyters tempert de verwachtingen tijdens het vragenuurtje in het parlement.





