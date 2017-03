Debatavond IE-net: Mobiliteit

Ingenieursvereniging IE-net organiseert op maandag 27 maart een groot debat over het thema mobiliteit. De centrale vraag van de avond zal zijn: ‘Hoe kunnen we 30.000 voertuigen uit het verkeer halen?’





Wereldwijd werken ingenieurs dagelijks aan mobiliteitsoplossingen. Misschien zullen we over een aantal jaren beroep doen op zelfrijdende of zelfvliegende wagens of de hyperloop om op onze bestemming te geraken. Als ingenieursvereniging wil IE-net graag ook op kortere termijn nadenken over een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk.

Het antwoord op de centrale vraag (‘Hoe kunnen we 30.000 voertuigen uit het verkeer halen?’) dat ie-net wil suggereren heet ‘Back to the Future’. Wat bedoelen we hiermee? Ie-net stelt voor om 3 elementen uit het verleden terug op te diepen en hieraan hedendaagse oplossingen te koppelen:

Minder Hinder-toets: Wat zijn de ervaringen met de maatregelen uit het verleden van het Minder Hinder-plan van 2005 en kunnen we dit vertalen naar de dag van vandaag? Paardentram: het openbaar vervoer. Vroeger was dit eenvoudig, lokaal vervoer zoals buurtspoorwegen en dergelijke. Door globalisering is het openbaar vervoer een complex kluwen geworden. Hoe kunnen we dit terug vlot trekken? En moet de overheid openbaar vervoer blijven subsidiëren zoals dit vandaag gebeurt? Tolpoorten: een verhaal dat teruggaat tot in de Middeleeuwen. Vroeger betaalde iedereen tol om een stad te mogen betreden. Kunnen we dit concept opfrissen, bijvoorbeeld aan de hand van een congestietaks of intelligent rekeningrijden?

Wil u graag mee debatteren over mobiliteit in ons land? Kom dan op maandagavond 27 maart naar het ingenieurshuis in Antwerpen. Of volg via vanaf 19u de live-stream:

Programma

19u00 Ontvangst

19u30 Verwelkoming door Nancy Vercammen , algemeen directeur ie-net ingenieursvereniging

, algemeen directeur ie-net ingenieursvereniging 19u35 Inleiding: Marius Macku (Public Policy EU & Government Relations bij Uber ) (Voordracht in het Engels)

(Public Policy EU & Government Relations bij ) (Voordracht in het Engels) 20u00 Start van debatten onder de leiding van Herman Welter , spoorwegjournalist & mobiliteitsexpert.

, spoorwegjournalist & mobiliteitsexpert. 20u05 Debat 1: Minder Hinder – Toen & Nu – Panel: Dirk Lauwers (U Gent), Koen Van De Sompele (Traject)

(U Gent), (Traject) 20u35 Debat 2: Paardentram (Openbaar vervoer) – Panel: Willy Smeulders (Trein Tram Bus), Andreas Tirez (Economieblog)

(Trein Tram Bus), (Economieblog) 21u05 Debat 3: Tolpoorten (congestietaks & rekeningrijden) – Panel: Greg Verhoeven (ABVV), Griet De Ceuster (TML), Ingrid Pira (Groen) en Paul Cordy (N-VA)

(ABVV), (TML), (Groen) en (N-VA) 21u40 Conclusie

Meer info + inschrijvingen via: http://ie-net.be/Mobiliteitsdebat