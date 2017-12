Debat over het energiepact

Over enkele weken zal het befaamde energiepact gepresenteerd worden. De onderhandelingen over dit pact lopen niet over een leien dakje. Waarom kost het de 4 bevoegde regeringen zoveel moeite om tot een gemeenschappelijke energievisie te komen? Ingenieursvereniging ie-net organiseert een groot energiedebat om de feiten en de verschillende politieke standpunten hierover in kaart te brengen.

Dat er veel op het spel staat is duidelijk. Het energiepact moet richting en een minimale zekerheid geven aan investeerders en uitbaters van zowel grote en kleine productie-eenheden van energie. Het uitblijven van een helder plan zorgt ervoor dat de bevoorradingszekerheid in Belgiƫ op lange termijn steeds meer onder drukt komt te staan. Tenzij bestaande grote centrale eenheden niet of later sluiten. Hoe moet het nu verder?





Woensdagavond organiseerde ingenieursvereniging ie-net een groot energiedebat om alles in kaart te brengen. Algemeen Directeur van ie-net Nancy Vercammen en gastheer Thomas Leysen (KBC) verzorgden een korte intro. Daarna kwamen verschillende stakeholders aan het woord. Na de voorstelling volgde een debat met zes Vlaamse politici uit de Commissie voor Energie: Johan Danen (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Bruno Tobback (Sp.a), Andries Gryffroy (N-VA), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Robrecht Bothuyne (CD&V).

Actua-Debat, zaterdag 9 december 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Herbekijk hier het integrale debat: