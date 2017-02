Debat over de armoedecijfers van Vlaanderen

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement opent vandaag met een actualiteitsdebat over de armoedecijfers in Vlaanderen. Aanleiding tot dit debat zijn de uitspraken van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) in het programma De Zevende Dag.





De minister kondigde in het VRT-programma aan dat er eindelijk een kentering is in de armoedecijfers in Vlaanderen. Het algemene armoederisico zou voor het eerst in jaren zijn gedaald van 11,1% naar 10,3%. Bij kinderen daalt het risico van 14% naar 12% en bij eenoudergezinnen van 33% naar 27%. Minister Homans baseert zich naar eigen zeggen op voorlopige cijfers uit de Armoedemonitor 2017, een studie die nog moet verschijnen. Zowel politici als experten reageerden vol ongeloof op haar uitspraken. De cijfers zouden namelijk dateren uit 2014, het jaar dat de Vlaamse Regering pas aan haar beleid begon.

De eerste spreker van het debat is Bart Van Malderen van sp.a. De partij trekt de conclusies van minister Homans sterk in twijfel en pleit ervoor om het Rekenhof in te schakelen om het beleid te evalueren. Van Malderen liet onlangs nog weten dat de partij ervan overtuigd is dat Vlaanderen met het huidige beleid een halvering van de armoede tegen 2020 niet zal halen.

Daarna neemt Piet De Bruyn (N-VA) het woord. De Bruyn erkent dat de cijfers deels gebaseerd zijn op gegevens uit 2014, maar volgens hem heeft dat critici in het verleden ook niet weerhouden om op basis van cijfers uit dezelfde periode kritiek te geven op het beleid van Homans. De Bruyn wil ook loskomen van de pure cijferdiscussie. Hij vraagt vooral te kijken naar het gevoerde armoedebeleid dat ook in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding is gegoten.

An Moerenhout van oppositiepartij Groen krijgt als voorlaatste de kans om minister Homans aan de tand te voelen. De partij is niet te spreken over de communicatie van de minister. Volgens An Moerenhout gebruikt Homans namelijk cijfers van voor haar aantreden om te beweren dat haar eigen beleid werkt. “De minister mag en kan niet beweren dat cijfers van voor haar aantreden een positief gevolg zijn van haar beleid”, aldus Moerenhout.

