De naweeën van de fipronilcrisis

De fipronilcrisis kent nog naweeën. Vlaams Parlementslid Bart Caron vernam uit verschillende bronnen dat er voor de verwerking van het spoelwater ernstige problemen opduiken. Het reinigen van de stallen moet meermaals gebeuren. De fipronil zit in het lichaam van de dieren, die het gif blijven uitscheiden. Dat spoelwater blijft dus gecontamineerd met fipronil. Sommige landbouworganisaties willen het spoelwater onbewerkt over akkers en weiden verspreiden. Maar dit wordt door specialisten ten zeerste afgeraden. Het spoelwater bevat nog voldoende fipronil om de insecten op de akkers en in de bodem te doden.





