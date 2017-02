De hervorming van de rijopleiding

Het Vlaams Parlement is tevreden over de hervorming van het rijexamen die ingaat vanaf 1 juni. Met deze nieuwe maatregel hoopt de regering het aantal verkeersdoden in te perken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wacht nog op zijn federale collega Fran├žois Bellot om ook een hervorming van het voorlopig rijbewijs door te voeren. Parlementsleden Lorin Parys en Lode Ceyssens maken zich zorgen.

