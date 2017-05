De erkenning van moskeeën

Recent ontstond beroering over de lopende erkenning van moskeeën. De procedure bepaalt dat de federale minister van Justitie de rapporten van de Staatsveiligheid hierover moet overmaken aan bevoegd minister Liesbeth Homans. Daarnaast moet Homans ook advies krijgen van de gemeenten en provincies. Heeft de minister deze rapporten en adviezen intussen ontvangen? Een aantal parlementsleden vragen in de commissie een stand van zaken over dit actuele dossier.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), liet weten voorlopig geen moskeeën meer te erkennen. Volgens de minister beschikt ze niet over voldoende informatie over de werking van die gebedshuizen. “Ik krijg geen informatie. En ik begrijp wel dat de federale overheid zich nu focust op andere prioriteiten, zoals veiligheid, extremisme, radicalisering en dergelijke meer”, zo zegt Homans in het programma ‘Wakker op Zondag’ op de Antwerpse regionale zender ATV. “Maar ik wil die moskeeën nu niet erkennen als ik niet voldoende info heb. Ik sluit geen compromissen als het over veiligheid gaat”.





In een reactie wijst minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erop dat hij samen met het kabinet van minister Homans ging samenzitten om de erkenningsdossiers te bespreken. Maar Homans heeft al tot driemaal toe de afspraak afgezegd zonder een nieuwe vast te leggen. De discussie ontstond toen minister Homans de intentie kreeg om de erkenning van de moskee in Beringen in te trekken. Ze baseerde zich hiervoor op documenten van Staatsveiligheid. Daarop ontkende Staatsveiligheid dat er in haar rapport over die Fatih-moskee werd gesproken. Tijdens de commissie voor Binnenlands Bestuur vragen verschillende parlementsleden om meer duidelijkheid.

