1/3e van de mensen met psychologische problemen gaat niet naar een psycholoog omdat die te duur is. Dat zegt Renate Hufkens van N-VA in de Kamer. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block liet dit weekend al weten dat ze werkt aan een terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Renate Hufkens vraagt zich af of de minister daar al een timing voor in gedachten had.







